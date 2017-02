Emilia R., Regione: nessun bambino non vaccinato è escluso da nido

Bologna, 1 feb. (askanews) - Nessun bambino, da 0 a 3 anni, non ancora vaccinato viene escluso dall'asilo nido. In Emilia-Romagna è stata sposata la linea della prudenza, stabilendo che la frequenza è garantita comunque fino a settembre. Lo ha precisato l'assessore regionale alla Salute, Sergio Venturi.

"Sul tema vaccini per i bimbi da 0 a 3 anni la cosa è molto semplice - ha spiegato Venturi rispondendo alla consigliera regionale Raffaella Sensoli (M5s), per la quale l'Ausl di Reggio Emilia non avrebbe garantito la somministrazione dei 4 vaccini previsti dalla legge regionale ad un bambino i cui genitori intendevano iscrivere al nido -. L'obbligo scatta per le iscrizioni all'anno educativo 2017/2018, quindi a settembre prossimo. Chi vuole iscriversi ora all'anno educativo in corso non ha bisogno di adempiere ad obblighi che la legge prevede solo a partire da settembre".

