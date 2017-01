Roma, 23 gen. (askanews) - In riferimento ad alcuni articoli di stampa e sulla scorta delle notizie assunte presso i competenti uffici regionali, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, ha ritenuto opportuno diffondere la seguente dichiarazione: "Nel marzo 2014, nonostante la legge regionale di riferimento risalga a venticinque anni or sono, la Regione Abruzzo si è dotata del "Catasto storico delle valanghe" (http://cor.regione.abruzzo.it/index.php/2-uncategorised/112-carta-storica-delle-valanghe): infatti, grazie alla sinergia fra Corpo Forestale dello Stato e Protezione Civile Regionale, rafforzata anche dalla sottoscrizione di apposite convenzioni finalizzate alla prevenzione del rischio valanghe, è stato realizzato il primo catasto storico delle valanghe 1957-2013 in Abruzzo, successivamente aggiornato all'inverno 2014-2015, all'interno del quale sono state riportate circa 800 valanghe verificatesi sul territorio regionale".

