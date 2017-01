Roma, 24 gen. (askanews) - Sono state recuperate le salme delle sei persone che erano a bordo dell'elicottero del 118 precipitato a Campo Felice, nell'aquilano, poco dopo aver soccorso uno sciatore ferito. Era partito dall'aeroporto di Preturo dell'Aquila.

Le vittime sono un medico e un infermiere del 118 dell'Aquila, il pilota, il copilota, che lavoravano per un'impresa a cui il 118 si appoggia per le operazioni di soccorso, un uomo del soccorso alpino, della provincia aquilana, e lo sciatore ferito, un 50enne di Roma.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, della guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri del comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila che indagano sulla tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni l'elicottero è precipitato poco dopo aver soccorso lo sciatore ferito sulla pista di Campo Felice, che dista in linea d'aria circa due chilometri. Il velivolo un Aw augusta 139, è precipitato da un'altezza di circa 600 metri, in un canalone, una zona impervia, e avvolta in una fitta nebbia. Condizioni che hanno reso difficili anche le operazioni di soccorso e recupero di corpi. I soccorritori sono infatti dovuti scendere con sci e ciaspole e hanno portato a valle le salme con slitte. Qui le salme sono state trasportate in ambulanza all'obitorio dell'Aquila.

L'impatto è stato violento e la carlinga distrutta. Testimoni hanno riferito di un boato, che può anche essere stato quello del momento dello schianto. Sul posto al momento dell'incidente le condizioni atmosferiche non erano buone a causa di una fitta nebbia, si esclude al momento l'ipotesi dell'urto con un cavo, perché la zona è deserta e non risultano interruzioni di corrente. Sull'ipotesi guasto meccanico, si dovrà attendere il recupero e l'analisi delle scatole nere.