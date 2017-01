Omicidio, 11 gen. (askanews) - Emergono i primi dettagli sull'omicidio avvenuto a Francavilla al Mare (Chieti) intorno alle 18 in contrada Pretaro, al confine con Pescara. La vittima, Monia Di Domenico, 45 anni, psicologa di Pescara, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe stata uccisa dal 48enne originario di Firenze, al quale la donna aveva affittato un appartamento in via Monte Sirente, al culmine di una lite legata proprio al pagamento dell'affitto. La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 18 di mercoledì, nell'appartamento di proprietà della donna che risiedeva a Pescara. Il 48enne, si troverebbe in stato di fermo nella caserma di Francavilla al Mare. La lite nata presumibilmente per la morosità dell'uomo nel pagamento del canone di affitto, sarebbe terminata in tragedia. in seguito a un colpo subito all'altezza della testa sferrato con un corpo contundente, forse un sasso. Ma il colpo letale sarebbe stato inferto con un'arma da taglio o un vetro affilato. Il 48enne inquilino, dopo aver compiuto il gesto, avrebbe tentato di occultare il cadavere della proprietaria di casa, nascondendolo in soffitta. A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa dell'appartamento sito al civico 65 di via Monte Sirente. Sul posto sono giunti i carabinieri, i quali avrebbero trovato il presunto omicida nell'appartamento.

Subito dopo sul luogo del delitto sono giunti il medico legale, i carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare agli ordini del comandante della stazione di Francavilla al Mare Antonio Solimini, e della Compagnia di Chieti, coordinati dal maggiore Federico Fazio, e il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca.