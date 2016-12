L'Aquila, 20 dic. (askanews) - Questa mattina non si è recata sul posto di lavoro Fabrizia di Lorenzo, originaria di Sulmona (L'Aquila) il cui cellulare sarebbe stato trovato da un ragazzo a Berlino, non lontano dal luogo del'attentato di ieri sera. E a questo punto, nonostante il tam tam su Facebook e i tanti appelli continuino a tenere accesa la speranza, potrebbe essere lei la ragazza italiana dispersa. E già troupe televisive si stanno portando nella città ovidiana alla ricerca di una verità, e anche il tweet della cugina di Fabrizia "mia cugina non risponde al telefono da ieri notte" diventa un altro indizio molto pesante nonostante manchino risposte ufficiali della Farnesina.