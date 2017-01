Roma, 19 gen. (askanews) - "Domani ci sarà una giunta straordinaria e penso arriverà al governo la richiesta dello stato di emergenza nazionale". Lo ha detto Giuseppe Di Pangrazio, presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, al termine dell'incontro a Montecitorio con la presidente della Camera, Laura Boldrini.

"Su questo centro di eccellenza della nostra regione, l'hotel Rigopiano - ha osservato Di Pangrazio - è accaduto qualcosa di straordinario: si sono sommate a una abbondante nevicata anche le scosse di terremoto, una somma di disastri naturali ha causato qualcosa di grave. Ci auguriamo sia ridotto al minismo il dolore. Le polemiche oggi non servono, serve solo la speranza che non ci sia una tragedia. La situazione è drammatica in tutto l'Abruzzo, c'è bisogno di grande solidarietà con le istituzioni".