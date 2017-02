Roma, 16 feb. (askanews) - "Grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali dell'Abruzzo, il Movimento 5 Stelle dona una turbina spalaneve alla Protezione civile". Lo ha annunciato Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, oggi a L'Aquila per la consegna del mezzo, costato 220 mila euro.

"Dicono che i soldi non ci sono ma oggi dimostriamo che i soldi ci sono - ha detto -. Questa iniziativa può essere moltiplicata per 'n' gruppi regionali e parlamentari, per finanziare altri acquisti. Lo spreco va tagliato e bisogna investire in servizi essenziali".

Di iniziative come quella di oggi e "dei nostri risultati - ha rivendicato - se ne parla molto poco. Se se ne parlasse di più si dimostrerebbe che è possibile un altro modo di fare politica e forse gli elettori inizierebbero a pretenderlo anche dagli altri partiti".