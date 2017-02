Delitto Vasto,Legnini:nessun nesso su tempi processo e gesto folle

Torino, 3 feb. (askanews) - "Eviterei di stabilire nessi tra il corso del procedimento penale e questo gesto folle che non può essere giustificato". Così il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, a proposito dell'omicidio di Vasto,vicenda per la quale sono stati evocati ritardi della giustizia.

"A me non sembra che questa critica, che viene rivolta al sistema giudiziario, possa essere accolta, per la ragione che tra l'evento e il fatto tragico drammatico di quell'incidente stradale mortale e l'udienza preliminare, già fissata, sono passati otto mesi" ha aggiunto Legnini, a margine Del congresso di Magistratura indipendente, in corso a Torino. "Siamo in presenza di un esercizio dell'azione penale e della fissazione dell'udienza rapidissimi, sulla base dei tempi medi della giustizia italiana" ha concluso Legnini.