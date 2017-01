Chieti, 18 gen. (askanews) - Danni alle strutture commerciali in Abruzzo per l'esondazione del fiume Pescara e la nece. A Chieti il fiume Pescara ha rotto gli argini e ha invaso il parco fluviale nei pressi del centro commerciale Megalò. Il distributore di carburante vicino al centro commerciale è stato chiuso e sgomberato.

In provincia di Pescara, problemi anche nell'area vestina, particolarmente colpita dal maltempo, dove è andata completamente distrutta la copertura in lamiera del Supermercato Lidl di Campetto di Penne crollata sotto il peso della neve. Fortunatamente al momento del crolli nel supermercato c'erano solo due persone, che non sono rimaste ferite.