Pescara, 22 dic. (askanews) - "La follia omicida del terrorismo ha colpito a Berlino toccando anche l'Abruzzo, e oggi piangiamo la scomparsa di una giovane di Sulmona. Il sorriso radioso di Fabrizia Di Lorenzo è la risposta più bella a chi ha la mente devastata dall'odio. Quel sorriso vivrà per sempre nelle foto e nei ricordi di chi l'ha conosciuta; l'odio partorito da una mente bruta è destinato all'oblio del tempo". E' la reazione del presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso alla comunicazione ufficiale del ministro Alfano della morte di Fabrizia Di Lorenzo. E alla famiglia di Fabrizia volata a Berlino per un riconoscimento del DNA i cui esiti apparivano purtroppo quasi scontati anche prima della risposta di stamattina va il pensiero del presidente D'Alfonso: "Alla famiglia di Fabrizia e a quanti le hanno voluto bene l'Abruzzo si stringe commosso: questa è terra feconda di amore, e il terrorismo non passerà", conclude il governatore nella sua nota.