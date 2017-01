Roma, 24 gen. (askanews) - Nel corso del plenum straordinario Csm del pomeriggio, il vicepresidente Giovanni Legnini ha espresso "solidarietà e cordoglio per il dramma che sta interessando l'Abruzzo e le altre Regioni" e ha annunciato che "a causa della sequenza di eventi catastrofici che hanno colpito la Sua regione; non ultimo il dramma delle 6 vittime sull'elicottero del 118, ha deciso che sabato 28 gennaio presenzierà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario de L'Aquila, insieme al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Canzio". "L'Abruzzo è un territorio che sta vivendo una condizione drammatica, che si aggiunge agli eventi sismici degli ultimi mesi e degli ultimi anni. Per questo, sottolinea il Vice Presidente Legnini, sarò nel Distretto di Corte d'Appello de L'Aquila per testimoniare tutta la nostra vicinanza ai famigliari delle vittime, ai cittadini, alla Magistratura e all'Avvocatura abruzzesi". In conseguenza, il Consigliere Giuseppe Fanfani parteciperà all'inaugurazione nel Distretto di Corte d'Appello di Firenze, il Consigliere Antonio Leone a Brescia, e il Segretario Generale Paola Piraccini a Caltanissetta.