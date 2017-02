Pescara, 2 feb. (askanews) - L'azienda Usl di Pescara ha indetto un avviso pubblico per l'ammissione al Corso di Formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario per l'anno 2017. (Pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 5 del 01 febbraio 2017). La scadenza delle domande è stata fissata per giovedì 2 marzo. Ulteriori notizie nel settore "Notizie" del sito web aziendale, alla pagina http://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=corso-oss---operatore-socio-sanitario&idSezione=883