Pescara, 16 gen. (askanews) - Continua l'emergenza neve in Abruzzo e in provincia di Pescara. In particolare, dopo la chiusura in extremis di questa mattina, oggi il sindaco del capoluogo adriatico ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani già dal pomeriggio. Scuole chiuse anche a Montesilvano, Spoltore, Penne, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Bolognano.