L'Aquila, 23 dic. (askanews) - Il Consiglio regionale dell'Abruzzo torna a riunirsi in seduta ordinaria a L'Aquila, palazzo dell'Emiciclo, martedì 27 dicembre alle 10 per esaminare il seguente ordine del giorno: progetto di legge sull' Agenzia Sanitaria Regionale Asr Abruzzo - Bilancio di previsione 2016 /2018; progetto di legge sull'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - Bilancio di previsione 2016/2018, Modifiche alla "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo". Inoltre verranno esaminati i seguenti provvedimenti amministrativi: Documento di economia e finanza regionale 2017/2019; Documento di economia e finanza regionale 2017/2019: approvazione della nota di aggiornamento del Defr.