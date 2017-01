L'Aquila, 10 gen. (askanews) - Domani mattina alle 11 a L'Aquila il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio illustrerà il bilancio delle attività consiliari svolte nel 2016. Nella sala Benedetto Croce dell'Emiciclo saranno presenti anche i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Direttori ed i Dirigenti del Consiglio regionale. "Sarà l'occasione per ripercorrere quanto svolto nell'anno appena trascorso e per annunciare i nuovi impegni che come amministratori regionali ci apprestiamo a prendere con gli abruzzesi - afferma Di Pangrazio - In particolare presenteremo i numeri delle attività svolte dagli organi consiliari e quelli adottati dall'Ufficio di Presidenza, sottolineando i passaggi più importanti che hanno contraddistinto questa prima parte della Decima legislatura, caratterizzata da numerosi provvedimenti che hanno reso l'Istituzione del Consiglio regionale una "casa aperta a tutti gli abruzzesi".