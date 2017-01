Consiglio Abruzzo, attività in crescita e con costi minori

L'Aquila, 11 gen. (askanews) - È stato un 2016 fruttuoso quello del Consiglio regionale dell'Abruzzo che ha visto crescere nel 2016 il numero delle leggi approvate (50) e diminuire rispetto al 2015 il numero delle norme impugnate dal Governo (2 sulle 35 esaminate). In aumento anche il numero di sedute (199 quelle delle Commissioni consiliari, di cui 142 con audizioni, e 39 quelle della Conferenza dei Capigruppo). In aumento inoltre l'attività delegificativa del Consiglio con la semplificazione normativa e due Testi Unici (sul Commercio che è già stato approvato, e sull'Urbanistica Regionale che è in corso di elaborazione). Ridotto invece il fabbisogno finanziario; inoltre il bilancio per il 2017 e per il triennio 2017/2019, recentemente approvati porterà il costo del Consiglio regionale nel 2019 ad essere pari a 24.238.000 euro, con una riduzione complessiva nel periodo 2009/2019 di 9.154.680 euro (in percentuale: 27.41% ). I dati arrivano dal tradizionale appuntamento dell'Emiciclo, a L'Aquila sull'attività del Consiglio regionale dell'Abruzzo. (segue)