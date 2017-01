L'Aquila, 11 gen. (askanews) - Bilancio positivo per il Consiglio regionale dell'Abruzzo è il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha commentato così nel tradizionale appuntamento di presentazione a L'Aquila la contrazione del fabbisogno finanziario del Consiglio che ha comportato una riduzione delle le voci di spesa: "Sono dati positivi che dimostrano come il Consiglio abbia lavorato e prodotto norme di qualità, inoltre mi preme ricordare il grande lavoro svolto dall'Ufficio di presidenza che attraverso precisi atti deliberativi, ha consentito di rappresentare l'attuale Istituzione Regionale con la definizione di "Casa di tutti i cittadini" oppure "Luogo della rappresentanza democratica". I luoghi una volta di esclusivo dominio della politica - spiega il Presidente - diventano spazi per le attività dei cittadini: il Palazzo ex GIL, fino al 2009 sede della Presidenza, va al prestigioso Gran Sasso Institute ed ospiterà giovani ricercatori di tutto il mondo; l'Emiciclo finalmente riportato alla sua funzionalità disporrà di una biblioteca pubblica; il garage sotterraneo viene condiviso con i lavoratori di altri enti del centro storico, in modo da liberare spazi di parcheggio per i cittadini. La mensa interna già da tempo è aperta ai giovani del Gran Sasso e ai dipendenti di altri enti convenzionati. L'intero progetto di recupero dell'Emiciclo e delle sue pertinenze con la cancellazione di via Iacobucci e il ritorno all'assetto ottocentesco dell'area, costituisce un esempio concreto di riappropriazione dell'intero complesso da parte dei cittadini. Questa è la mia visione del ruolo del Consiglio regionale - ha concluso Di Pangrazio - che si accompagna ad un costante taglio dei costi iniziato nella precedente Legislatura e proseguito senza indugi, nello sforzo di consegnare agli abruzzesi una struttura amministrativa efficiente e leggera nella convinzione che la politica debba vivere vicino ai cittadini."