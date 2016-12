Totale di 6 miliardi 268 mln, spese vincolate per 5 mld 874 mln

L'Aquila, 29 dic. (askanews) - Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha approvato nella notte, a palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e la legge di stabilità regionale 2017. Il totale generale previsto è di 6 miliardi e 268 milioni. Con 5 miliardi e 874 milioni di spese vincolate, cioè destinate a garantire le cosiddette spese fisse ed esigibili. In particolare le spese per il comparto della Sanità' ammontano a 2 miliardi 546 milioni.

Una fetta molto importante del Bilancio regionale che ha "imposto alla Giunta regionale di lavorare ed operare su risorse aggiuntive" ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio che ha messo in risalto "la pericolosità del debito accumulato necessiti di una rilettura delle opportunità per la ricerca di nuovi obiettivi strategici come il Masterplan". Il Bilancio è stato approvato a maggioranza con il voto contrario del M5S, Forza Italia, Sinistra Italiana, Abruzzo Futuro e NCD.