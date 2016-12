Pescara, 21 dic. (askanews) - Entra nel vivo il Programma Abruzzo, il progetto dell'Agenzia del Demanio e della Regione Abruzzo per il recupero e la valorizzazione di 112 immobili di proprietà pubblica distribuiti sul territorio abruzzese. Con la firma del contratto con la Rti Mate Soc. Coop. Srl Creta e Bartolucci (valore di circa 137.000 euro) e l'approvazione del Piano di lavoro, l'Agenzia del Demanio ha dato il via alla fase operativa del progetto. L'Agenzia del Demanio ha affidato alla vincitrice della gara pubblica l'incarico di realizzare uno Studio di Fattibilità per valorizzare il portafoglio immobiliare di proprietà dello Stato, Regione, Province, Comuni, Asl e anche dell'Università dell'Aquila. Saranno verificate le condizioni per utilizzare al meglio i beni o recuperarli con nuove funzioni, con una forte attenzione alla promozione culturale, turistica, ambientale e infrastrutturale del territorio, anche in linea con gli indirizzi di programmazione strategica regionale.