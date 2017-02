Pescara, 10 feb. (askanews) - Il Comune di Pescara ha approvato il bilancio. Il provvedimento è stato preso non senza polemiche dopo 15 giorni di duro faccia a faccia con l'opposizione che al momento del voto abbandonato l'aula: alla presenza di 23 consiglieri sono stati espressi 20 voti a favore e 3 contrari, senza astenuti. Il bilancio non è stato approvato entro il limite del 31 gennaio, come il centrosinistra sperava per la dura opposizione che dice il sindaco di Pescara Marco Alessandrini "ha privato il Comune di un ampliamento dei margini di spesa. Certamente l'approvazione resta l'atto programmatorio più importante dell'ente, al quale quest'anno abbiamo provveduto in tempi congrui, perché la programmazione finanziaria è la base della buona amministrazione".