Roma, 16 gen. (askanews) - Alle 11.15 circa, sull'A14 Bologna Taranto è stato chiuso il tratto tra Val di Sangro e Pescara ovest in direzione nord e tra Pescara nord e Pescara sud in direzione sud a causa della caduta in carreggiata di un cavo di media tensione che ha ceduto per il peso delle abbondanti nevicate che stanno interessando la zona dalla notte di ieri.

Sul luogo dell'evento, avvenuto al km 384, sono intervenute le squadre di emergenza dell'ENEL, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara per la rimozione, in sicurezza, del cavo caduto.

Per gli utenti che devono attraversare il tratto interessato dalle chiusure si consiglia di uscire a Val di Sangro e di rientrare a Pescara ovest in direzione nord percorrendo la SS16 adriatica; mentre per gli utenti diretti verso sud di uscire a Pescara nord per rientrare in A14 a Pescara sud, attraverso la stessa SS16.