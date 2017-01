Chieti, 18 gen. (askanews) - In provincia di Chieti prosegue l'emergenza maltempo che adesso porta con sè anche frane e smottamenti e crolli dovuti alla neve. A Chieti, sfiorata la tragedia per una frana: il cortile di uno stabile in Via Trieste Del Grosso, al civico 26 è crollato è la voragine ha 'inghiottito' alcune autovetture. In tanti sono usciti in strada per chiedere soccorso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chieti ed i Carabinieri per valutare la gravità della situazione. Decine di famiglia già messe allo stremo da giorni senza elettricità hanno preferito abbandonare le proprie abitazioni.

A Guardiagrele altra tragedia sfiorata con il crollo del tetto di un centro commerciale. La copertura della galleria del Centro Commerciale "Le Grotte" è crollata sotto il peso della neve. Fortunatamente al momento del crollo nessuno dei clienti si trovava a nell'area interessata dal crollo e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.