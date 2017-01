Chieti, 11 gen. (askanews) - È finita in tragedia in Abruzzo una lite tra inquilino moroso e padrona di casa questa sera in via Monte Sirente di Francavilla al Mare (in provincia di Chieti) intorno alle 18. La lite potrebbe essere scoppiata per motivi collegati al pagamento del canone perchè da mesi l'uomo non pagava l'affitto di casa. L'omicidio è avvenuta nell'abitazione dell'assassino, che, forse messo alle strette dalla donna, in un impeto d'ira avrebbe colpito alla testa la sua padrona di casa. La morte sarebbe stata causata da un taglio alla gola, con un coltello ma sono in corso gli interrogatori e gli esami. La vittima è una 45enne di Pescara, proprietaria dell'appartamento dato in locazione ad un 48enne originario di Firenze, ma residente a Francavilla. La pattuglia dei carabinieri intervenuta su richiesta di un testimone avrebbe bloccato l'omicida mentre trascinava il corpo della donna (ormai senza vita) fuori dalla sua abitazione. La dinamica dell'omicidio non è ancora molto chiara e sul posto è anche arrivato il magistrato di turno Giuseppe Falasca, della Procura di Chieti.