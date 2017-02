Roma, 2 feb. (askanews) - "L'Abruzzo in questo momento difficile ha bisogno del lavoro di tutti i suoi uffici giudiziari. Ringrazio il governo per aver compreso e accolto nel decreto terremoto la mia richiesta di proroga dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto". Così in una nota il sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli.