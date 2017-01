Pescara, 3 gen. (askanews) - Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile prevede dal 5 gennaio 2017 e fino alla mattinata di sabato 7 gennaio nevicate su gran parte dell'Abruzzo. È stata diffusa una nota informativa a tutti i sindaci e agli Enti coinvolti nel Sistema di Allertamento della Regione Abruzzo. La neve interesserà, inizialmente, i rilievi appenninici fino a quote collinari e, dalla notte tra il 5 ed il 6 gennaio, anche le località del litorale, dove le temperature venerdì saranno vicine allo zero per tutta la giornata. Colpa dell'aria artica, attualmente sulla Norvegia, che interesserà il bacino adriatico e le regioni balcaniche, associando alle nevicate, anche venti forti di bora che potranno causare delle mareggiate lungo le coste.

"Al momento, data l'ampia variabilità della modellistica meteorologica di supporto", spiega il dirigente del Centro Funzionale, Antonio Iovino, "non è possibile valutare concretamente l'ampiezza del fenomeno, ma provvederemo ad informare tempestivamente le autorità competenti con aggiornamenti sulle previsioni in base agli ultimi risultati della modellistica disponibile e con il supporto del settore meteo del Dpc, monitorando l'evoluzione dei fenomeni attraverso la rete regionale in telemisura ed i Radar meteorologici". "Anche se la situazione meteo è ancora in evoluzione, finalmente la neve, tanto attesa dalle stazioni sciistiche abruzzesi e dagli appassionati di sport invernali, è in arrivo anche in Abruzzo", ha commentato il sottosegretario con delega alla protezione civile, Mario Mazzocca, "Se affrontato con gli opportuni strumenti e con le dovute precauzioni messi in campo dal nostro sistema di protezione civile, il fenomeno meteo non comporterà alcun disagio particolare e accrescerà il livello di godibilità di questa regione". Per previsioni meteo ed aggiornamenti consultare il sito web: allarmeteo.regione.abruzzo.it.