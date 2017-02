Pescara, 8 feb. (askanews) - La Banca Popolare di Bari ha voluto essere vicina all'Abruzzo in questa ultima emergenza maltempo e terremoto: i vertici dell'istituto bancario hanno inviato in Abruzzo 1000 coperte e 1000 lenzuola (ditta Logica s.r.l.), un container di prodotti per l'igiene (ditta TG Progida Traversa 2 s.r.l.), due Gruppi Elettrogeni (ditta Tecno Gen). Già in passato la Banca popolare di Bari, in occasione degli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto in poi, aveva donato alla Regione Abruzzo un camper ed un pulmino a nove posti. "Un ringraziamento al direttore generale Gianluca Jacobini, da estendere a tutto il Gruppo ed in particolare ai collaboratori che in più occasioni sono venuti personalmente a rappresentare la loro vicinanza ai nostri concittadini", è stato rivolto dal sottosegretario alla presidenza con delega alla Protezione civile, della Regione Abruzzo Mario Mazzocca.