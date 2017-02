Ancona, 24 feb. (askanews) - Missione "Abbattere le liste di attesa". Le tre aziende ospedaliere della Regione Marche impegnate per aumentare le prestazioni dodici ore al giorno Gli ospedali Riuniti di Torrette ed Inrca (che riprenderà dal mese di marzo) sono attivi già dallo scorso anno, da gennaio Marche Nord ha messo a disposizione le macchine per la diagnostica per immagini tutti i giorni dalle 8 alle 20 compreso il sabato dalle 9 alle 14. "Un impegno preso in campagna elettorale e mantenuto - spiega in una nota il presidente Luca Ceriscioli - un incremento delle prestazioni reso possibile grazie alle nuove assunzioni e agli investimenti realizzati lo scorso anno. Un anno, quello del 2016, che ha visto nel sistema sanitario un'iniezione di professionisti e di investimenti come non si vedeva da tanti anni. Una svolta dovuta anche all'applicazione della riforma del sistema sanitario che ci ha permesso di fare le assunzioni in deroga utili anche a prolungare le ore per radiologi e medici. Con questo vogliamo dare un ulteriore scatto per abbattimento liste di attesa, per dare una risposta, certamente non risolutiva ma concreta, ai bisogni di salute del nostro territorio". (Segue)