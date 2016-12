Roma, 24 dic. (askanews) - Indispensabile finanziare con somme adeguate sia l'Agenzia che il Parco Sirente-Velino e le Riserve. Legambiente e Wwf in coro sottolineano come la natura sia una ricchezza preziosa per l'Abruzzo e "va difesa e valorizzata". Anche per questo è annunciato un presidio di sindaci e ambientalisti in occasione della seduta del consiglio regionale del 27 dicembre.

"Siamo rimasti - osserva il delegato regionale del WWF Luciano Di Tizio - del tutto inascoltati e anzi il fatto che si stia ora procedendo verso il rinnovo alla vigilia dell'entrata in vigore, il 14 gennaio prossimo, di una legge nazionale che finalmente impone una elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale lascia legittimamente ipotizzare che si voglia procedere di nuovo con la scelta di un direttore senza tali requisiti. La conseguenza sarà inevitabilmente una ulteriore perdita di credibilità dell'Arta meno che il presidente D'Alfonso e la sua giunta non vogliano dimostrare nei fatti e non soltanto a parole di voler cambiare qualcosa nella gestione della cosa pubblica". (Segue)