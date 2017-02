Chieti, 21 feb. (askanews) - Manuela Vellante è la nuova responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Abruzzo, nominata nel corso del coordinamento regionale di Coldiretti Donne Impresa Abruzzo che si è svolto nella sede della Federazione regionale a San Giovanni Teatino (Chieti). Manuela Vellante, 45 anni, è imprenditrice titolare di una azienda olivicola con sede a Loreto Aprutino (Pescara). "E' un incarico importante che, fino a qualche mese fa, non avrei neanche immaginato e che mi spinge a continuare nell'impresa avviata con passione e entusiasmo" ha detto l'imprenditrice al termine della riunione di coordinamento "L'agricoltura è un settore sempre più dinamico non più esclusivo appannaggio di soli uomini. Sono sempre di più le titolari donne di aziende e, spero, cresceranno ancora nel prossimo futuro anche per dare il proprio contributo in termini di competenze e determinazione alla costruzione del reddito delle imprese. Personalmente, ho scelto questo mestiere per la grande passione che mi spinge verso un settore complesso che, seppur tra tante difficoltà, è capace di dare grandi soddisfazioni". Il direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Giulio Federici si è complimentato con la nuova responsabile evidenziando la 'necessità di un sempre maggiore impegno delle donne imprenditrici nella diffusione e nella conoscenza del progetto di Coldiretti per l'agricoltura del futuro'.