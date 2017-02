Abruzzo, settimana politica del Consiglio regionale

L'Aquila, 6 feb. (askanews) - La settimana politica del Consiglio regionale dell'Abruzzo si apre domani con la prima seduta pescarese dell'Assemblea regionale. Seduta Straordinaria del Coniglio sul tema "Emergenza Abruzzo, Rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Rete dei soccorsi, livelli di allerta valanghe, sicurezza sismica nella Regione Abruzzo". Il Consiglio regionale è convocato alle 9.30 nell'Aula consiliare del Comune di Pescara. Dopo la Seduta Straordinaria, l'assemblea esaminerà il "Testo unificato dei progetti di legge sul rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare" e il progetto di legge su "Integrazione alla legge regionale sul Bilancio regionale 2017-2019". Mercoledì 8 febbraio, alle 11, si riunisce, all'Aquila, la Commissione Vigilanza che si occuperà di: "Finanziamenti europei Parco regionale Sirente-Velino" con relative audizioni: Annabella Pace, Commissario Parco Sirente-Velino e Oremo Di Nino, Direttore Parco Sirente-Velino; "Attuazione OPCM numero 3624 del 22.10.2007 e problematiche connesse con il territorio del Comune di Collepietro" con l'audizione di Emidio Primavera, Direttore Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, di Massimo Tomassetti, sindaco Comune di Collepietro e di Adriano Carlone, Rappresentante cittadini di Collepietro; "Delucidazioni D.G. R. n. 945 del 30.12.2016" con l'audizione di Tommaso Di Rino, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università; "Relazione Commissione di Vigilanza anno 2016". Sempre mercoledì alle 12, è convocata la Commissione "Agricoltura e Sviluppo" con il seguente ordine del giorno: proposta di legge di modifica alla "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo"; proposta di legge in materia di "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne"; proposta di legge "Integrazione legge regionale numero 38 del 31 luglio 2012 - Disciplina delle Attività agrituristiche in Abruzzo"; risoluzione del consigliere Olivieri: "Ristrutturazione sede periferica Arap; risoluzione del consigliere Pietrucci: "in favore delle attività commerciali e strutture ricettive dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 24.08.16 e del 30.10.2016"; risoluzione del consigliere Febbo: "Sgravi fiscali e fondi straordinari al settore Primario".