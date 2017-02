L'Aquila, 13 feb. (askanews) - La settimana politica dell'Emiciclo a L'Aquila si apre domani con la convocazione della Conferenza dei Capigruppo: all'ordine del giorno dei lavori la prossima seduta del Consiglio regionale che si terrà quasi certamente martedì 21 febbraio e le audizioni dell'amministratore unico dell'Ater dell'Aquila che relazionerà sulla ricostruzione degli immobili Erp danneggiati dal sisma del 2009 e del movimento "Avanti tutta" sul progetto-proposta riguardante l'ospedale SS: Trinità di Popoli. Lo stesso giorno è prevista la seduta congiunta delle Commissioni "Agricoltura e Sviluppo" (Terza) e "Politiche europee" (Quarta). I commissari esamineranno due provvedimenti in materia di "concessioni demaniali marittime". Lo stesso martedì, si riunisce la Commissione "Territorio e Ambiente" (Seconda) con il compito di analizzare la proposta di rimodulazione di alcuni interventi previsti dal "Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010", con particolare riferimento alla Provincia di Pescara. Tra gli altri impegni della Seconda Commissione, l'analisi del provvedimento amministrativo con oggetto "Realizzazione di un impianto per la lavorazione di inerti conglomerati e recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni nel Comune di Pescasseroli (Aq) - Variante al P.R.P.", l'esame del progetto di legge "Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali del Vastese" e della risoluzione che "richiede l'adesione della Regione Abruzzo all'Aineva (Associazione Interregionale Neve e Valanghe)". Altro punto all'ordine del giorno, il provvedimento amministrativo che propone una variante al P.R.G. (Piano Regolatore Generale) del Comune di Magliano dei Marsi (Aq) in variante al Piano Regionale Paesistico. Ultimo appuntamento per martedì 14, la seduta della Commissione Speciale su "Fenomeno immigratorio e Lavoro Sommerso" che incontrerà Prefetto e Questore dell'Aquila in merito alla proposta del Governo nazionale di apertura in Abruzzo dei Centri per l'Identificazione ed Espulsione degli immigrati irregolari. I lavori dell'Emiciclo proseguiranno giovedì 16 febbraio, con la convocazione della Commissione "Salute e Cultura" (Quinta) con i seguenti punti all'ordine del giorno: Pdl(Progetto di Legge) "Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale"; Pdl "Istituzione e incentivi all'apertura delle botteghe del baratto"; PdL "Istituzione dell'orto sociale"; Risoluzione "Rifinanziamento delle provvidenze a favore dei nefropatici, portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati"; Risoluzione "Affido ai Comuni dei minori non accompagnati". Nel pomeriggio dello stesso giorno, si riunisce la Commissione "Bilancio" (Prima) per l'esame di due progetti di legge: il primo riguardo la proposta di modifiche e integrazioni alle legge regionale che disciplina le "Norme sul diritto agli studi universitari", il secondo concernente l'"Istituzione della Riserva Naturale guidata Fiume Nora - Comune di Cepagatti (Pescara)".