Teramo, 9 feb. (askanews) - Pericolo valanghe sul versante nord orientale del Gran Sasso. Oggi è stato emesso il Bollettino Meteomont per il pericolo valanghe sui principali massicci della regione Abruzzo. Il bollettino mette in risalto come le precipitazioni in atto e quelle previste per le prossime 24 ore sin dalle quote medie, potranno raggiungere forte intensità sul versante nord orientale del Gran Sasso (con cumulate di 60/100 cm a 2000 metri) determinando in questa area un aumento localizzato del grado di pericolo sino a "Forte 4". Sono sconsigliate le attività al di fuori delle piste battute e segnalate. Meteomont ricorda a chi esce dalle aree attrezzate dei bacini sciistici regionali, che è sempre necessario dotarsi di attrezzatura per l'auto soccorso (apparecchio Artva, pala e sonda), consultare il bollettino meteorologico, effettuare un'attenta valutazione sul posto prima e durante l'escursione, perché vari fattori creano e o aumentano il pericolo (quantità di neve fresca, vento, pendenza pendio e variazioni di temperatura).