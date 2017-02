Xab, 13 feb. (askanews) - ""Chiedo con urgenza la concreta collaborazione per verificare le condizioni di fattibilità della mia proposta progettuale da attuare nel Comune di Campotosto (L'Aquila) di ricostruzione ex-novo del Paese e delle sue frazioni con tecniche innovative antisismiche, secondo un progetto pilota da elaborare congiuntamente con le migliori professionalità in ambito di progettazione tecnica ed architettonica, impiegando la competenza di giovani talenti locali in sinergia con un grande esponente del settore quale Renzo Piano, ed in armonia con le esigenze che gli abitanti locali esprimeranno in un percorso di partecipazione condivisa". Il presidente della Commissione territorio della Regione Abruzzo Pierpaolo Pietrucci ha rivolto l'invito a procedere con sollecitudine a favore delle popolazioni dell'Alto Aquilano colpite dalla recente seguenza sismica: "Riconosco in Renzo Piano uno straordinario ed il migliore interlocutore sull'argomento perché nel suo approccio operativo nei confronti del terremoto ha l'intelligenza di pensare ad un progetto generazionale di ampio respiro, che fa appello al nostro senso di responsabilità per investire la giusta energia nella messa in sicurezza delle case per rendere meno fragile il patrimonio che abbiamo il dovere di custodire, dal momento che possediamo le conoscenze e le tecniche d'avanguardia per prevenire un danno altamente probabile in una zona sismica come la nostra. Nel territorio in oggetto abbiamo già da tempo avviato un'opera di conservazione, tutela e valorizzazione del comparto, con un intenso lavoro che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa da me promosso condiviso da Regione, Comuni ed Enti interessati. In questo momento di massima emergenza legata al manifestarsi dello sciame sismico - prosegue Pietrucci - si impone la necessità di intervenire fattivamente giocando d'anticipo, attraverso un'iniziativa importante ed incisiva che, rendendo sicure le costruzioni della zona di Campotosto e delle sue frazioni, possa evitarne lo spopolamento e contestualmente consentirne la rinascita come polo di attrazione turistica montana e modello di urbanizzazione sicura e architettonicamente gradevole. Infatti l'importanza della mia idea progettuale sta nel fatto che oltre al beneficio del rilancio turistico di un territorio di bellezza incommensurabile, unico al mondo, con un bacino lacustre che è il secondo invaso artificiale più grande in Europa inserito nello scenario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nel crocevia di quattro regioni, Campotosto ed il suo comparto dovrà in prospettiva rappresentare speranza per le nostre genti ed essere simbolo di rinascita, resistenza e resilienza della popolazione locale in questa Guerra Appenninica all'Appennino". "Vorrei inoltre condividere con Voi la valutazione di come un intervento di prevenzione radicale del rischio sismico attraverso l'abbattimento e la ricostruzione integrale degli edifici che insistono nell'area interessata sia economicamente conveniente rispetto alla mera ristrutturazione degli stessi. Non da ultimo - conclude il consigliere del PD - ritengo rilevante il fatto che tale iniziativa sia espressione a livello politico ed amministrativo della ferma volontà di sostenere il territorio e la sua popolazione attraverso un significativo intervento di tutela ed investimento, specie in questo delicato contesto emergenziale, per evitare lo spopolamento delle aree interne dell'Appennino, così come esplicitato anche dal Presidente Mattarella che nel discorso di fine anno ci ha esortato a non perdere la speranza augurando la sollecita ricostruzione dei nostri paesi così belli e carichi di storia".