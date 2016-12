Teramo, 27 dic. (askanews) - Sono stati erogati dalla Regione Abruzzo i contributi previsti dai bandi delle misure agroambientali e di forestazione del Programma di Sviluppo Rurale regionale per oltre 50 beneficiari che hanno subito danni dai recenti eventi sismici, per complessivi 146.426 euro. I fondi saranno erogati entro fine anno, in deroga al blocco dei pagamenti definito dalla Banca d'Italia. "E' un aiuto concreto - commenta l'assessore alle politiche agricole, Dino Pepe - che abbiamo voluto dare, unitamente all'Agea, alle aziende agricole duramente colpite dal sisma. Sono state liquidate come anticipazione dell'80% le domande finanziate delle misure dei "prati-pascolo" e "biologico" dell'anno 2016. "Inoltre - continua Pepe - sono state messe in liquidazione tutte le domande a saldo presenti: forestazione (2080), indennità compensativa e biologico".