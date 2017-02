L'Aquila, 27 feb. (askanews) - Il Consigliere regionale dell'Abruzzo Pierpaolo Pietrucci scende in campo contro la Centrale di compressione di Sulmona (L'Aquila) e contro il metanodotto Snam: "Una risoluzione da depositare in Commissione Ambiente in Consiglio regionale, che chiede l'impegno del Presidente della Giunta regionale, e una lettera al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono due gesti forti che torno a mettere in campo contro la centrale di compressione di Sulmona e il metanodotto Snam - dice Pietrucci -. Non sono i primi, certo: appena insediato in Consiglio regionale mi feci promotore di un'analoga risoluzione, poi di una legge che inasprisce le condizioni di installazione delle centrali a compressione. Nel novembre scorso ho scritto al Presidente del Consiglio. Più passano le settimane più la natura sembra raccontare e sottolineare l'insensatezza della ostinazione della Snam nel perseguimento dei progetti della centrale e del metanodotto: non è bastato il sisma del 2009 che ha coinvolto un'area attraversata dall'infrastruttura, poi sono arrivati quelli dell'agosto, dell'ottobre e del gennaio scorsi". (Segue)