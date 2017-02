Teramo, 9 feb. (askanews) - In Abruzzo è emergenza frane e smottamenti con tutte le strade provinciali monitorate, e con interventi di somma urgenza programmati per le prossime ore, non appena il movimento franoso si sarà interrotto. In particolare nel Teramano dove la viabilità è in ginocchio preoccupa la Strada statale 80 chiusa all'altezza del Lotto Zero dove la collina sovrastante spinge pericolosamente verso la strada e dove si sta già intervenendo. Il report sulla transitabilità delle strade provinciali del Teramano presenta anche diverse altre criticità e strade chiuse come quella di Castiglione Messere Raimondo (zona San Giorgio), chiuse altre strade provinciali nei Comuni di Pietracamela, Notaresco, Morro d'Oro, Cellino di Atri, Ancorano, Crognaleto, Civitella del Tronto, Cermignano. Centri abitati isolati e case singole inaccessibili. Ma la situazione non è buona anche nel Pescarese dove a Villa Celierà si fa nuovamente minaccioso il fronte della frana.