Di Pangrazio: una commissione e 150mila euro per l'attivazione

L'Aquila, 30 dic. (askanews) - La Regione Abruzzo vuole salvare i tribunali minori a rischio chiusura: il Consiglio regionale ha introdotto una norma nella legge di Bilancio per il 2017, con cui si prevede l'istituzione di una Commissione regionale che opererà per "ottenere il riconoscimento di atti motivati, capaci di riformare la legge vigente". Estensore e primo firmatario dell'emendamento il Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe di Pangrazio, con l'assessore Silvio Paolucci ed i Consiglieri Maurizio Di Nicola, Lorenzo Berardinetti, Lucrezio Paolini, Emilio Iampieri. La norma prevede l'attivazione di una Commissione, coordinata dal Presidente D'Alfonso, nella quale sono coinvolte le rappresentanze istituzionali, gli ordini professionali e tutti gli organismi sociali interessati. Per le attività istruttorie e l'attivazione è previsto lo stanziamento di 150.000 euro. (Segue)