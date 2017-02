Abruzzo, Monticelli: un peccato le dimissioni di D'Amico da Tua

Pescara, 6 feb. (askanews) - Il Consigliere regionale dell'Abruzzo Luciano Monticelli, interviene sulle dimissioni del presidente dell'azienda unica di trasporti, Tua Luciano D'Amico, a seguito delle verifiche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha considerato incompatibile il ruolo di presidente con quelli rivestito da D'Amico di rettore dell'Università di Teramo: "Ringrazio sentitamente il rettore Luciano D'Amico - scrive Monticelli - per il lavoro svolto in qualità di Presidente prima di A.R.P.A. e poi di T.U.A. A lui va il merito di aver saputo gestire con saggezza e competenza il delicato passaggio della fusione delle aziende di trasporto pubblico locale abruzzesi in un'unica realtà". "E' un vero peccato che la Regione Abruzzo debba privarsi di una figura di così alto livello - conclude il Consigliere - che ha messo gratuitamente la propria professionalità al servizio dell'Ente. Auspico che in futuro ci possano essere di nuovo le condizioni affinché Luciano D'Amico collabori con la Regione Abruzzo".