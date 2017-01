Roma, 8 gen. (askanews) - Mezzi sgombraneve di Anas stanno pilotando da qualche ora i veicoli in uscita da Roccaraso che devono percorrere la strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, dal chilometro 107 al chilometro 134, nel tratto fino a Pettorano-Sulmona, in provincia dell'Aquila.

La statale 17 resta chiusa al traffico ma in questo modo Anas "sta garantendo a chi ha necessità di spostarsi e ai mezzi di soccorso di uscire o di entrare a Roccaraso, nonostante gravi condizioni meteorologiche avverse continuino a interessare l'area".

I veicoli che devono percorrere il tratto, in entrambi i sensi di marcia, vengono raggruppati in staffette che seguono i mezzi spalaneve in grado di aprire i varchi necessari. Viene così garantito anche il deflusso dei turisti di rientro dalla località sciistica. Finora sono stati pilotati fuori da Roccaraso già oltre un centinaio di auto.