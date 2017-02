L'Aquila, 10 feb. (askanews) - E' stato emesso il Bollettino Meteomont relativo al pericolo valanghe sui principali massici della regione Abruzzo. Il bollettino indica un aumento localizzato del grado di pericolo sino a "Forte 4" su tutto il massiccio del Gran Sasso. Stante tale situazione caratterizzata da avverse condizioni metereologiche in atto, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate sono "sconsigliate". Si ricorda comunque a chi esce dalle aree attrezzate dei bacini sciistici regionali, che è sempre necessario dotarsi di attrezzatura per l'auto soccorso (apparecchio Artva, pala e sonda), consultare il bollettino meteorologico, effettuare un'attenta valutazione sul posto prima e durante l'escursione, perché vari fattori creano e o aumentano il pericolo (quantità di neve fresca, vento, pendenza pendio e variazioni di temperatura). Inoltre è sempre opportuno non effettuare mai escursioni al di fuori delle piste battute da soli e neppure in gruppi troppo numerosi, è sempre comunque preferibile per un maggior grado di sicurezza, affidarsi ai professionisti della montagna, ossia guide alpine e maestri di sci. Il Bollettino Meteomont è sempre consultabile nella sezione neve e valanghe dell'area tematica Protezione Civile del sito della Regione Abruzzo, sezione all'interno della quale è possibile consultare anche la Carta storica degli eventi valanghivi.