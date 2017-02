Abruzzo, Mercante: ingresso in Aineva un bene per la Regione

Pescara, 14 feb. (askanews) - "Un importante risultato l'approvazione all'unanimità della risoluzione M5S che consentirà alla Regione Abruzzo di entrare a far parte della Aineva, l'associazione interregionale che si occupa delle problematiche legate alla neve ed alle valanghe, e di garantire, conseguentemente, maggiore sicurezza al territorio ed ai cittadini abruzzesi". Questo il commento del Consigliere regionale dell'Abruzzo M5S, Riccardo Mercante, al termine della seduta odierna della Seconda Commissione Consiliare (Territorio e Ambiente), che ha così proseguito: "Era assolutamente inaccettabile che l'Abruzzo, una delle regioni più montuose dell'intera penisola, non facesse parte, a differenza delle Marche, di questa associazione che svolge un ruolo importantissimo nella informazione, prevenzione e nella formazione dei tecnici del settore. Un'omissione gravissima che ha portato la nostra Regione ad essere assolutamente deficitaria in questo settore tanto che, ancora oggi, non è stata neppure elaborata la carta di localizzazione delle probabili valanghe, uno strumento fondamentale per ridurre i rischi, nonostante si tratti di un adempimento previsto, addirittura, da una legge del 1992". "Con l'adesione all'AIneva, sono certo - ha concluso Mercante - che si riusciranno a colmare tutte queste lacune perché non è possibile che eventi atmosferici, sia pur intensi e devastanti come quelli che hanno caratterizzato lo scorso mese di gennaio, mettano in ginocchio un'intera Regione e provochino così tante vittime. L'obiettivo prioritario da raggiungere deve essere quello di mettere in campo una efficace attività di prevenzione per evitare di dover agire sempre all'ultimo minuto e quando ormai è troppo tardi. Mi compiaccio per il sollecito esame ed approvazione da parte del Presidente della II commissione, Pierpaolo Pietrucci, e di tutti gli altri Consiglieri che hanno dimostrato una unanime e particolare attenzione nei confronti di tale problematica".