L'Aquila, 7 gen. (askanews) - Ancora difficoltà in Abruzzo per l'erogazione di energia elettrica. In fase di soluzione le interruzioni di energia elettrica nelle frazioni di Atessa, Montazzoli e Fallo grazie anche all'utilizzo di gruppi elettrogeni portati dall'Enel. A Gessopalena è in arrivo il secondo gruppo elettrogeno in giornata. A Casoli permane l'emergenza di erogazione energia elettrica: circa 100 utenze sono isolate. Terna ed Enel sono sul posto, ma l'intervento è difficoltoso a causa di bufera di neve. L'Enel comunica che in giornata verrà ripristinata l'erogazione di energia elettrica. Isolamenti elettrici anche nelle frazioni di Roseto e Lanciano.

Nella mattinata il maltempo si è concentrato sulla costa pescarese e chietina, nell'entroterra abruzzese sul versante est dei monti della Maiella e nell'alto Sangro. Ancora in codice rosso tutto il tratto abruzzese dell'autostrada A/14, con bufere di neve e ghiaccio. Anche la A/25 è in codice rosso nel tratto Pescara-Avezzano. Permane chiusa al traffico la S.S. 17 dal km. 118 al km 149. Codice rosso in S.S. 81 dal km. 172 al km. 186, S.S. 84 dal km. 50 al km. 57, S.S. 16 dal km. 391 al km 439. Problemi di viabilità soprattutto a Campo di Giove e Torrebruna.

E' stata data la possibilità ai Comuni dell'area pescarese di rifornirsi di salgemma nei punti di stoccaggio dell'autostrada A/14.