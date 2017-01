L'Aquila, 7 gen. (askanews) - La Sala Operativa della Protezione Civile regionale in Abruzzo ha attivato numerose Organizzazioni di volontariato per vari interventi tra i quali si segnalano: a San Salvo gestione traffico casello autostradale e trasporto personale medico e dializzati, a Pescara per il trasporto degli infermieri salvavita, per il trasporto degli infermieri presso l'ospedale di Sulmona, per il trasporto della guardia medica dell'ospedale di Giulianova, per la consegna di medicinali alle famiglie isolate.

Centinaia i volontari impiegati nei Comuni interessati dal maltempo. Attualmente hanno comunicato l'apertura del Centro Operativo Comunale i Comuni di: - Torre De' Passeri - Lettomanoppello - Cepagatti - Penne - Pescara - Citta Sant' Angelo - Lanciano - Teramo - Manoppello - Avezzano - Caramanico Terme - Sulmona - Castiglione a Casauria - S. Eufemio a Maiella - Villa Celiera - Ortona - Silvi - S. Buono - Gioia dei Marsi - Celano - Fraine - Abbateggio - Montesilvano - Montebello di Bertona - Bolognano - Abbateggio - Morro d'Oro - Cupello.