Pescara, 18 feb. (askanews) - Primi passi verso il rilancio del turismo abruzzese per il vicepresidente della giunta regionale abruzzese GIOVANNI Lolli. Parte da Penne (Pescara) il nuovo percorso di rilancio del turismo regionale abruzzese. Dopodomani il vicepresidente della Giunta regionale dell'Abruzzo Giovanni Lolli, fresco di delega al Turismo (che il presidente D'Alfonso aveva tenuto per sè fino a pochi giorni fa) incontrerà il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Dorina Bianchi, che sarà in Abruzzo per una visita ufficiale all'indomani degli eventi causati dal maltempo a gennaio) Intorno alle 13 Bianchi incontrerà gli amministratori dell'area vestina, una delle zone maggiormente colpite dal maltempo e comprensorio di riferimento di Rigopiano. "Dobbiamo ricostruire l'immagine di questa regione - dice il vicepresidente Lolli - al pari di come abbiamo fatto subito dopo i terremoto del 2009. Come allora, anche oggi dobbiamo avere come riferimento il Governo per una serie di misure straordinarie di rilancio dell'immagine dell'Abruzzo. Non è un caso se il nostro viaggio parte da Penne e dall'area Vestina, proprio perché il percorso che abbiamo in mente deve coinvolgere l'intero Abruzzo". Dopo la visita a Penne, il Sottosegretario Bianchi e il Vicepresidente Lolli saranno all'Aquila dove incontreranno, alle 16,30 nella sede della Regione a Palazzo Silone, i rappresentanti delle associazioni di categoria, Dmc e operatori turistici. Dorina Bianchi sarà accompagnata dal sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli, dal direttore esecutivo dell'Enit, Giovanni Bastianelli, e dal responsabile Competitività e Territorio