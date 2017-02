Abruzzo, la settimana politica dell'Emiciclo

L'Aquila, 20 feb. (askanews) - La settimana politica dell'Emiciclo si apre martedì 21 febbraio con la seduta ordinaria di Consiglio regionale che in questa occasione si svolgerà nella seduta invernale a Pescara. Mercoledì 22, alle 11, si riunisce la Commissione di Vigilanza che si occuperà dei problemi del il territorio del Comune di Collepietro (L'Aquila) della gestione del servizio di ristorazione dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti con particolare riferimento all'utilizzo del personale e del Decreto Regionale del 2016 con il quale si rinnova il Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara. Ultimo punto all'ordine del giorno, la relazione per l'anno 2016 sui lavori della stessa Commissione. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 14,30, è convocata la Commissione "Agricoltura e Sviluppo" in seduta congiunta con la Commissione "Politiche europee".

I commissari riuniti esamineranno due progetti di legge sul tema delle "concessioni demaniali marittime" e il Provvedimento Europeo in materia di "Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno". La Commissione "Agricoltura e Sviluppo", a seguire la seduta congiunta, proseguirà i lavori in autonomia per l'esame dei seguenti provvedimenti: progetto di legge "Integrazione Legge Regionale n.38 del 31.07.12 su 'Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo'"; progetto di legge su "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne"; modifiche al regolamento per la "gestione faunistico-venatoria degli Ungulati"; risoluzione in favore delle "attività commerciali e strutture ricettive dei comuni abruzzesi colpite dal sisma del 24.08.16 e del 30.10.16" (Pietrucci); risoluzione su "Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 200 della Regione Abruzzo" (Febbo, Chiodi, Monaco, Sospiri, Mariani, Di Dalmazio, Oliveri); risoluzione sul "Piano di conservazione e gestione del lupo 2017" (Ranieri, Mercante, Smargiassi, Marcozzi, Di Nicola).