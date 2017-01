L'Aquila, 17 gen. (askanews) - Venti milioni in arrivo per l'Abruzzo dal Governo per i danni del sisma e degli alluvioni. Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (16 gen 2017) le prime tre delle quindici delibere dal Consiglio dei Ministri adottate lo scorso 29 dicembre che concludono il percorso per il riconoscimento e la concessione di contributi ai privati per i danni alle abitazioni e ai beni mobili in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia e ai cittadini le cui abitazioni sono state danneggiate dagli alluvioni della primavera del 2013 fino alla fine del 2015 e per i quali il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale. I provvedimenti, uno per ciascuna Regione coinvolta, contengono il limite massimo dei contributi concedibili e autorizzano definitivamente l'attivazione, da parte dei singoli cittadini che ne hanno diritto, dei contratti di finanziamento agevolato, dando così il via alle singole operazioni di finanziamento. I contributi sono stati resi disponibili dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 422 a 428) che ha individuato le risorse finanziarie. Le delibere pubblicate ieri autorizzano definitivamente l'erogazione dei contributi spettanti, sotto la forma del finanziamento agevolato con contestuale credito d'imposta cedibile, in analogia al meccanismo finanziario utilizzato per la prima volta dopo il sisma del 2012 e oggi confermato anche per le aree terremotate del Centro Italia. (Segue)