Farà fede per gli assunti da oggi in poi; stanziati 3 mln di euro

L'Aquila, 24 feb. (askanews) - Il catalogo dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante Dell'Abruzzo è stato pubblicato sul sito web abruzzolavoro.eu/tirocini-apprendistato/apprendistato/9509-2/ disponibile il catalogo con tutte le proposte formative e relative opzioni di frequenza presentate dagli organismi di formazione per gli adempimenti formativi obbligatori a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Si chiude in questo modo la prima parte della riforma regionale sull'apprendistato professionalizzante che la Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato lo scorso dicembre, con l'emanazione delle relative linee guida. "Contiamo - ha commentato l'assessore alle Politiche del Lavoro Andrea Gerosolimo - di aver predisposto un modello assolutamente innovativo e sperimentale per la formazione esterna in apprendistato professionalizzante che viene incontro alle esigenze dei giovani. La pubblicazione delle offerte formative inserite nel catalogo di fatto apre la stagione nuova con l'indicazione precisa dei tempi e degli obblighi che dovranno assolvere da una parte la Regione e i Centri per l'impiego e dall'altra i lavoratori, i loro datori e gli organismi di formazione". (Segue)