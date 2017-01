Abruzzo, Febbo: domani Commissione di Vigilanza a L'Aquila

Chieti, 31 gen. (askanews) - È convocata per domattina alle 10 la Commissione di vigilanza della Regione Abruzzo nella sala "Gabriele D'Annunzio" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Il presidente Mauro Febbo comunica che tra i punti all'ordine del giorno ci sono i seguenti argomenti: chiarimenti sulla situazione del personale della società Sistema in liquidazione con le audizioni di Luciano D'Amico (Presidente Società TUA) e Roberto Serafini (Commissario liquidatore Società Sistema). Il secondo punto all'odg riguarda lo stato dell'arte del project financing per il nuovo Ospedale di Chieti con l'audizioni di Pasquale Flacco (Direttore Generale ASL Chieti - Lanciano - Vasto). Per quanto riguarda i finanziamenti europei per il Parco regionale Sirente - Velino saranno auditi Annabella Pace (Commissario Parco Sirente-Velino), Oremo Di Nino (Direttore Parco Sirente-Velino); per chiarimenti sulla Delibera di Giunta n. 877 del 27.12.2016 è stato convocato Giancarlo Zappacosta (Direttore Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio).