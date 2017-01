Pescara, 26 gen. (askanews) - La Conferenza dei Capigruppo dell'Abruzzo si riunirà domani alle ore 12.30 a Pescara (e non all'Aquila) nella sede del Consiglio regionale in Piazza Unione. All'incontro è stato invitato il Sottosegretario Mario Mazzocca che in quanto delegato alla Protezione Civile verrà sentito per riferire sullo stato dell'emergenza e per fare un quadro degli interventi messi in campo.