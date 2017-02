Pescara, 27 feb. (askanews) - Domani pomeriggio alle 14,30 a Palazzo dell'Emiciclo, a L'Aquila, si riunirà la Quinta Commissione "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" della Regione Abruzzo. Ad inizio lavori verranno ascoltati l'assessore regionale Silvio Paolucci e il direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Angelo Muraglia sull'emergenza neve e sisma, in particolare sulla distribuzione della rete ospedaliera e sulla riorganizzazione della rete emergenza-urgenza. Si esamineranno, inoltre, i seguenti progetti di legge: numero 360/17 di iniziativa del consigliere Sospiri "Disposizioni per la riattivazione di una Unità Operativa di Pronto Soccorso H24 per il Presidio ospedaliero "SS. Trinità di Popoli"; numero 310/16 di iniziativa dei consiglieri Gatti, Sospiri, Febbo e Chiodi "Riconoscimento di Penne Città degli arazzi"; numero 260/16 di iniziativa del cons. Bracco "Istituzione e incentivi all'apertura delle botteghe del baratto e numero 278/16 "Istituzione dell'orto sociale".